Кубив назвал условия вхождения Украины в ТОП-50 рейтинга Doing Business

Украина в следующем году войдет в ТОП-50 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business в случае принятия Верховной Радой 15 законопроектов, упрощающих предпринимательскую деятельность в стране.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на брифинге в Киеве.

"Эти законопроекты, которые я озвучил, их 15, обеспечивают около 30 мест. Есть законопроект (разработанный Офисом эффективного регулирования – УНИАН), который условно дает еще плюс 35 (мест – УНИАН), он в разработке. Есть еще законопроекты, которые дают плюс два, плюс три, плюс семь мест", – сказал Кубив.

По его словам, законодательные инициативы касаются упрощения подключения к электросетям, регистрации плательщиков НДС и единого налога, введения заявительского принципа получения разрешений на строительство, правовых аспектов доверенной собственности в банковском секторе, отмены обязательного использования печатей, упрощения использования жилья в качестве коммерческой недвижимости, а также отмены паевого участия застройщиков в развитии инфраструктуры.

В свою очередь, глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук, присутствовавший на брифинге, подчеркнул, что повышение в рейтинге Doing Business зависит от скоординированной и эффективной работы Кабинета министров и Верховной Рады.

"Важно понимать, что правительство и депутаты сейчас совместно должны поработать над тем, чтобы позиции Украины в Doing Business стали лучше", – сказал он.

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По словам Гончарука, первоочередными задачами Украины для повышения рейтинга являются упрощение подключения к электросетям, а также проведение дальнейшего пересмотра регуляторной базы для разработки комплексных дерегуляционных законодательных инициатив.

Как сообщал УНИАН, Украина в текущем году улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2017, поднявшись на 3 пункта – до 80 места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место из 190), наихудший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место из 190).

Кабинет министров 16 декабря прошлого года утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию и войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – войти в ТОП-20.

На текущий момент в Верховной Раде зарегистрированы 39 законопроектов по вопросам дерегуляции. На их принятие, по оценкам Минэкономразвития, потребуется порядка 6 месяцев.