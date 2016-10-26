Увеличение минимальной зарплаты поможет детенизации экономики - Насиров

Увеличение минимальной заработной платы до 3200 гривень с 1600 гривень, которое запланировало правительство с 2017 года, будет способствовать детенизации экономики, считает глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

"Увеличение минимальной заработной платы - еще один важный шаг на пути к выводу экономики из тени, полного уничтожения такого явления как "зарплата в конвертах". А это, в свою очередь, увеличение поступлений в бюджет", - цитируются в сообщении на сайте ГФС слова Насирова.

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Он отметил, что на сегодня фискальная служба перевыполняет планы по поступлениям в бюджеты всех уровней.

"Это означает, что все предпосылки для фактического увеличения минимальной заработной платы есть", - отметил Насиров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране, предложил вдвое увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты - до 3200 гривень с 1600 гривень, а также уравнять показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума.