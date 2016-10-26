Гройсман задекларировал почти полтора миллиона доходов за 2015 год

Об этом свидетельствуют данные на сайте на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Так, глава правительства задекларировал 1 млн 487 тыс. 310 грн. Из них заработная плата, полученная по основному месту работы составляет 77 тыс. 270 грн, доход от предоставления имущества в аренду - 1 млн 302 тыс. грн и 108 тыс. грн.

В то же время его жена Елена задекларировала 1 млн 451 тыс 900 грн, дочка - 1 тыс. 457 грн.

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В то же время Гройсман имеет денежные активы: наличность - 2 млн 380 тыс. грн, 870 тыс. долл., 460 тыс. евро; средства, размещенные на банковских счетах – 2 млн 136 тыс. 413 грн и 16 тыс. 200 евро.

Его жена наличными хранит 1 млн 600 тыс. грн и 372 тыс. долл, а также имеет средства, размещенные на банковских счетах – 193 тыс. 549 грн.

В собственности премьера есть четыре земельных участка общей площадью более 9 тыс. 159 кв. м, два жилых дома на 534 и 461,1 кв. м, в пользовании главы правительства - две квартиры, а также в собственности - пять объектов иного недвижимого имущества.

На Гройсмана записан легковой автомобиль Land Rover и Range Rover, а на его жену – Volkswagen и Touareg.

Кроме того, премьер задекларировал 12 пар часов и две пары запонок из драгоценного металла, инкрустированные драгоценными камнями.

«Мои декларации есть в открытом доступе. В них есть и мои доходы, и мое имущество, которое в основном было приобретено мною как предпринимателем еще до 2006 года, когда я пришел во власть. Собственно, это имущество и мои корпоративные права приносили в течение многих лет мне и моей семье основной доход. Вместе с доходами от предпринимательской деятельности моей жены - от миллиона гривен ежегодно. Благодаря этому по состоянию на 31 декабря прошлого года у меня и моей семьи были многолетние сбережения, в том числе и на банковских счетах», - сообщил Гройсман в Facebook.

По его словам, согласно новым требованиям, он задекларировал несколько часов, приобретенных им в разное время для себя и его жены.

«Что касается каких-то особых предметов роскоши, то у нас их никогда не было. Как-то никогда не было в нашей семье принято охотиться на дорогие вещи», - отметил премьер.