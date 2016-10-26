Украина поднялась сразу на 23 позиции по уплате налогов в рейтинге Doing Business - Насиров

Украина поднялась в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business по показателю "Уплата налогов" на 84-е место с 107-го, которое занимала ранее, благодаря реформированию Государственной фискальной службы.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал глава ГФС Роман Насиров.

"Поднятие в рейтинге Doing Business-2017 - результат реформы ГФС", - написал Насиров.

Он отметил, что за последний год Украине удалось улучшить показатели по нескольким направлениям, среди которых первостепенное значение имеет сфера налогообложения.

По словам Насирова, изменения произошли благодаря активной работе по двум главным пунктам - уменьшению времени на заполнение необходимых форм и снижению ставки единого социального взноса.

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"ГФС нацелена на дальнейшее упрощение процедур администрирования и уплаты налогов и создания комфортных условий для легального бизнеса. Это - одно из стратегических направлений нашей деятельности", - написал Насиров.

Среди наиболее успешных инициатив, которые были реализованы, Насиров выделил гармонизацию налогового и бухгалтерского учета, электронное администрирование НДС, введение системы электронного администрирования реализации горючего, упрощение форм налоговой отчетности, совершенствование мероприятий налогового контроля, упрощение регистрации плательщиками налогов, введение новых электронных сервисов для налогоплательщиков.

Как сообщал УНИАН, Украина в текущем году улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2017, поднявшись на 3 пункта – до 80 места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место из 190), наихудший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место из 190).

Кабинет министров 16 декабря прошлого года утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию и войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – войти в ТОП-20.

На текущий момент в Верховной Раде зарегистрированы 39 законопроектов по вопросам дерегуляции. На их принятие, по оценкам Минэкономразвития, потребуется порядка 6 месяцев.