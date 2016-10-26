Гривня за день укрепилась на 11 копеек – до 25,54 за доллар
17:56, 26 октября 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,87400/27,9180 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В среду, 26 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,50/25,54 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,87400/27,9180 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4060/0,4070 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5815 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 596 сделок на сумму 468,37 миллиона долларов.
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