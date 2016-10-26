Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,58 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2558,1368 (26 октября – 2559,5314)

100 EUR – 2794,7645 (26 октября – 2782,7225)

10 RUR – 4,1088 (26 октября – 4,1251)

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Как сообщал УНИАН, 26 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,50/25,54 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,87400/27,9180 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4060/0,4070 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5815 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 596 сделок на сумму 468,37 миллиона долларов.