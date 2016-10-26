"Принято важное политическое решение": Порошенко заявил о двукратном повышении "минималки" с 1 января

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко отметил, что сегодня после тщательного обсуждения с премьер-министром Владимиром Гройсманом принято важное политическое решение большой социальной важности, которое является общей позицией главы государства, правительства и фракций коалиции.

«Вместе с построением Вооруженных сил Украины первым приоритетом власти, как только появилась эта возможность, становится борьба с бедностью. И агрессия Российской Федерации против нашего государства не является оправданием в промедлении с реформами, которые мы делаем в условиях войны», - подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул недопустимость того, что человек, который работает полную рабочую неделю, получает столько же денег в месяц, сколько неработающие украинцы, которым начисляется пособие по безработице. «С 1 января 2017 года в Украине не будет ни одного работающего человека, которая получает меньше 3 200 гривен. Причем я обратился к правительству и парламенту принять исчерпывающие меры, чтобы это решение не повысило ни одного налога, прежде всего это касается малого и среднего бизнеса», - отметил глава государства.

Порошенко отметил, что это решение касается более 4-х миллионов работающих украинцев, уровень оплаты которых сегодня составляет 1450 грн. По словам главы государства, для выплат в государственном секторе будут найдены соответствующие ресурсы госбюджета, а частный сектор получает четкое правило, которое запрещает работающему украинцу выплачивать меньше 3 200 грн в месяц.

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«Это решение является борьбой с бедностью и защитой работающего человека. И отрыв минимальной заработной платы от расчета прожиточного минимума дает опережающий рост минимальной заработной платы в ближайшие годы», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании в среду, 26 октября, в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране, предложил в два раза увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты – до 3200 грн с 1600 грн, а также сравнять показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

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Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, повышение минимальной зарплаты соответствует возможностям экономики, и правительство может обеспечить его с 1 января 2017 года.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Кабинет министров Украины планирует через две недели обнародовать и представить парламенту расчет дополнительных расходов государственного бюджета на 2017 год в связи с принятием решения о повышении минимальной зарплаты.