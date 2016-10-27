НБУ перечислил в госбюджет первые 10 миллиардов гривень прибыли за 2016 год - Гонтарева

Об этом в интервью Громадському сообщила председатель Национального банка Валерия Гонтарева.

"Вся сумма будет перечислена несколькими траншами, согласованными с Министерством финансов, чтобы это не имело влияния на ценовую стабильность в стране", — подчеркнула Гонтарева.

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По ее словам, раньше этому препятствовало то, что не был сформирован Совет Нацбанка.

Напомним, 25 октября, она была полностью сформирована, также члены Совета избрали председателя - Богдана Данилишина (министра экономики 2007-2010).

Члены Совета утвердили годовую консолидированную отчетность центрального банка за 2015 год и распределение прибыли центрального банка.