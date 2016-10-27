Samsung теряет прибыль из-за проблем со смартфонами Galaxy Note 7

Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в третьем квартале 2016 года сократилась на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 4,54 триллиона вон (4,086 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

Читайте такжеSamsung приостановил работу над смартфоном Galaxy S8

Выручка компании за отчетный период уменьшилась на 7,46% и составила 47,82 триллиона вон (43,038 миллиарда долларов). Операционная прибыль достигла 5,20 триллиона вон (4,68 миллиарда долларов), снизившись на 29,6% по сравнению с аналогичным показателем годичной давности, сообщает Прайм.

Вместе с тем операционная прибыль мобильного бизнеса компании упала в 24 раза, до 0,10 триллиона вон (900 миллионов долларов) с 2,40 триллиона вон годом ранее (2,16 миллиарда долларов). Это крупнейшее падение показателя с четвертого квартала 2008 года. Компания объясняет это скандалом со смартфонами Galaxy Note 7.

Читайте такжеSamsung ожидает убытков в $3 миллиарда из-за проблем с Galaxy Note 7

Samsung считает, что в четвертом квартале ее прибыль улучшится в годовом выражении, благодаря высоким показателям бизнеса компонентов. Мобильный бизнес, как ожидается, восстановит свои доходы до уровня четвертого квартала 2015 года.

Продажи модели Galaxy Note 7 начались 19 августа, а в начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов после того, как появились сообщения об их возгорании во время подзарядки. Американские компании мобильной связи AT&T и T-Mobile US уже прекратили продажи Note 7 из соображений безопасности. Samsung сообщила, что временно прекратит производство, продажу и замену смартфонов. Решение было принято после консультаций с соответствующими органами власти.

Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле (Южная Корея).