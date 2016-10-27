В российском ВТБ пожаловались, что не могут найти покупателей на украинские "дочки"

Российская группа ВТБ готова продать бизнес в Украине, но покупателя пока так и не удалось найти. Об этом сообщил член наблюдательного совета банка ВТБ, бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин, передает «Ленте.ру».

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«Уже были попытки продать этот бизнес, поскольку нормальных условий для работы нет. Однако найти покупателя пока не удается. Если и в дальнейшем не получиться реализовать украинские дочки, они превратятся из актива в убыток», — отметил он. При этом он подчеркнул, что резервы под эти убытки уже созданы.

Он добавил, что украинские структуры больше не являются стратегически важной частью бизнеса группы. «Просто жаль, что экономические связи рвутся», — сказал Дубинин.

Член набсовета ВТБ также отметил, что ущерб российским банкам уже был нанесен раньше, и новые ограничения не сильно изменят ситуацию. «Решение, предложенное депутатами Рады, может только подвести черту», — заключил он.

24 октября группа депутатов Верховной Рады внесла законопроект «О внесении изменений в закон Украины "О банках и банковской деятельности" относительно запрета деятельности банков страны-агрессора».

В пояснительной записке к документу сказано, что «страна-агрессор Российская Федерация продолжает сохранять значительное влияние на экономику Украины и жизни граждан через собственные компании и банки на территории Украины».