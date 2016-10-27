Nokia за девять месяцев потеряла 1,4 миллиарда евро

Убыток финской Nokia Corp., одного из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам девяти месяцев 2016 года составил 1,41 миллиарда евро против прибыли в 694 миллиона евро годом ранее, говорится в отчетности компании.

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Разводненный чистый убыток в пересчете на акцию составил 0,215 евро против прибыли в 0,18 евро в аналогичном периоде прошлого года. При этом прибыль от продаж выросла в 1,8 раза, достигнув 16,972 миллиарда евро, сообщает Прайм.

Убыток Nokia в третьем квартале, приходящийся на акционеров головной компании, достиг 119 миллионов евро после прибыли в 189 миллионов евро годом ранее. Убыток в пересчете на акцию составил 0,02 евро против прибыли в 0,04 евро. В то же время квартальная прибыль от продаж в годовом выражении выросла в 1,9 раза, до 5,89 миллиарда евро.

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"Nokia в третьем квартале показала хорошие результаты. Этому послужили хорошие показатели Nokia Technologies, которая резко увеличила в годовом исчислении чистый объем продаж, что во многом обусловлено доходами, связанными с лицензионным соглашением с Samsung", - приводятся в релизе к отчетности слова президента и гендиректора Nokia Раджива Сури.

Тем не менее, компания ожидает по итогам четвертого квартала и всего 2016 года снижения общей выручки от продаж. Рентабельность по операционной прибыли по итогам года прогнозируется в диапазоне 7-9%.

Nokia — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. В апреле 2015 года Nokia и Alcatel-Lucent подписали меморандум о слиянии. Объединенная компания будет называться Nokia Corporation, доля Nokia в ней составит 66,5%, Alcatel - 33,5%.