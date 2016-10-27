Глава ГФС предлагает увеличить минимальную зарплату до 7,5 тысяч гривень

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров предлагает в следующем году увеличить минимальную заработную плату до 5 тыс. грн, а затем до 7,5 тыс. грн, сообщается на сайте ГФС.

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"Одна из важнейших инициатив Государственной фискальной службы получила поддержку Кабинета Министров Украины. Правительство планирует увеличение минимальной заработной платы - до 3200 гривень. Это только первый шаг, в следующем году заработная плата должна быть увеличена до 5000 грн., а затем и до 7500 гривень", - говорится в сообщении ведомства со ссылкой на слова Насирова.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании в среду, 26 октября, в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране, предложил в два раза увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты – до 3200 грн с 1600 грн, а также сравнять показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

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Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, повышение минимальной зарплаты соответствует возможностям экономики, и правительство может обеспечить его с 1 января 2017 года.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Кабинет министров Украины планирует через две недели обнародовать и представить парламенту расчет дополнительных расходов государственного бюджета на 2017 год в связи с принятием решения о повышении минимальной зарплаты.

Повышение минимальной заработной платы в рамках государственного бюджета Украины на 2017 года вдвое - до 3,2 тыс. грн - требует дополнительных поступлений в казну на уровне 28 млрд грн.