Российские платежные системы ищут способ работать в Украине в обход санкций - СМИ

Российские платежные системы ищут способ работать в Украине после того, как в 19 октября НБУ запретил их деятельность на год из-за введения санкций, пишут «Ведомости».

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Запрет коснулся шести систем: Anelik, Blizko (система Связь-банка), «Колибри» (система Сбербанка), «Юнистрима», «Золотой короны» и «Лидера».

«Золотая корона» делает переводы в Украину через партнера IntelExpress. Получить отправленный через «Золотую корону» перевод можно в шести банках в Украине, в их числе и один из крупнейших банков в стране – Ощадбанк, рассказали изданию в колл-центре «Золотой короны». По данным НБУ, IntelExpress зарегистрирована в Грузии.

Через IntelExpress уже почти год работает и другая российская система денежных переводов – Contact. Осенью 2015 г. ЦБ отозвал лицензию у «РСБ 24», который был единственным зарегистрированным на территории Украины расчетным банком Contact, из-за требований НБУ система не могла зарегистрировать новый банк и стала работать через партнера IntelExpress.

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В колл-центрах двух других систем – «Колибри» и «Лидера» – заявили, что переводы сейчас невозможны, в их пресс-службах это подтвердили. Сотрудник колл-центра Anelik рассказал, что переводы в Украину возможны только на карты Visa, «Юнистрим» работает по такому же принципу, но только с картами Mastercard, в обоих случаях можно отправить средства наличными, однако зачисление происходит только на карту.

В колл-центре платежной системы Blizko сообщили, что переводы возможны через систему «Почты России» – «Форсаж».

Как сообщал УНИАН, НБУ 19 октября обязал банки и небанковские учреждения прекратить предоставление услуг международных платежных систем, созданных резидентами Российской Федерации.

Соответствующее решение принято на основании указа президента Украины от 17 октября, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".