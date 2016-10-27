В Кабмине предлагают привязать зарплаты чиновников к прожиточному минимуму вместо минимальной зарплаты

Об этом на брифинге сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Если мы оставляем привязку зарплат чиновников к социальным стандартам, то они должны зависеть от прожиточного минимума", - сказал Рева.

Он отметил, что такой шаг позволит добиться социальной справедливости после решения поднять с 2017 года минимальную зарплату вдвое - до 3200 грн. В противном случае, с увеличением минимальной зарплаты для граждан, зарплаты чиновников вырастут пропорционально.

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Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров предложил со следующего года отвязать зарплаты чиновников и судей от минимальной зарплаты, чтобы повышение социальных стандартов не приводило к чрезмерному увеличению зарплат чиновников.