У Гройсмана уверяют, что не будут печатать деньги и брать кредиты для повышения "минималки"

Кабинет министров Украины не намерен покрывать расходы на увеличение минимальной зарплаты с 2017 года в два раза - до 3200 грн - за счет денежной эмиссии или кредитных средств, а рассчитывает на рост экономики.

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Об этом на брифинге сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Деньги мы планируем взять из роста экономики Украины. Никоим образом не планируется увеличение денежной массы путем включения печатного станка. Никоим образом не планируется привлекать под это иностранные кредитные ресурсы", - сказал Рева.

Рева пояснил, что работа над реформированием системы оплаты труда велась долгое время, рассматривались разные значения минимальной зарплаты, и нынешнее предложение в размере 3200 грн является сбалансированным.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании в среду, 26 октября, в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране, предложил в два раза увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты – до 3200 грн с 1600 грн, а также сравнять показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, повышение минимальной зарплаты соответствует возможностям экономики, и правительство может обеспечить его с 1 января 2017 года.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Кабинет министров Украины планирует через две недели обнародовать и представить парламенту расчет дополнительных расходов государственного бюджета на 2017 год в связи с принятием решения о повышении минимальной зарплаты.

Министр финансов Александр Данилюк, отвечая на вопрос журналистов о том, каковы будут источники финансирования повышения минимальной зарплаты ответил, что Министерству финансов еще только предстоит рассчитать потребность бюджета в дополнительных средствах.