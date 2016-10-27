Правительство изменит систему привязки лицензий, штрафов и других платежей к "минималке"

Правительство намерено изменить систему привязки оплаты лицензий, судебных сборов, штрафов и других платежей к минимальной зарплате, которая по проекту госбюджета на 2017 год будет увеличена с 1 января до 3200 грн с 1600 грн.

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Об этом на брифинге сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Мы эти вопросы отрегулируем в новом законе (сопутствующем законопроекту о госбюджете на 2017 год - УНИАН). Как мы отрегулируем - вы увидите", - сказал Рева. Министр добавил, что обновленный проект госбюджета на 2017 год будет представлен на рассмотрение парламента не позднее 17 ноября, как того требует регламент.

Первый заместитель председателя совместного представительского органа работодателей Алексей Мирошниченко отметил, что минимальная зарплата часто указывается в законодательстве как мера измерения, и этот вопрос правительству необходимо продумать перед повышением размера минимальной зарплаты.

«Практически все административные услуги завязаны на минимальную зарплату. Есть и некоторые лицензии, которые измеряются в минимальных зарплатах. Вопрос в том, насколько это решение (повышение минимальной зарплаты - УНИАН) будет способствовать улучшению предпринимательской среды в Украине», - сказал Мирошниченко.

Также он отметил, что при декларировании чиновниками своего имущества, ответственность за предоставление недостоверной информации начинается с 250 минимальных зарплат. «Раньше это было 362 тыс. грн, а сейчас будет 800 тыс. грн», - сказал Мирошниченко. Он добавил, что к минимальной зарплате также привязана система штрафов, и этот вопрос пока не урегулирован.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании в среду, 26 октября, в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране, предложил в два раза увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты – до 3200 грн с 1600 грн, а также сравнять показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, повышение минимальной зарплаты соответствует возможностям экономики, и правительство может обеспечить его с 1 января 2017 года.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Кабинет министров Украины планирует через две недели обнародовать и представить парламенту расчет дополнительных расходов государственного бюджета на 2017 год в связи с принятием решения о повышении минимальной зарплаты.