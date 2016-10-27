ПриватБанк досрочно погасил 1,6 млрд рефинансирования НБУ





Как сообщила пресс-служба банка, ПриватБанк намерен погашать обязательства перед Национальным банком Украины с опережением графика, учитывая высокую стоимость этих средств и стабилизацию экономической ситуации в стране.

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В частности, сегодня банком перечислено Национальному банку 1 301 097 426 грн основной суммы и 289 564 543,76 грн процентов в счет погашения средств, полученных в качестве рефинансирования в период военных действий на Востоке и экономической нестабильности 2014-2015 гг.

По данным пресс-службы банка, всего с 2014 года ПриватБанком перечислено НБУ в счет погашения кредитов рефинансирования 14 501,18 млн грн основной суммы и 12 845 млн грн процентов.