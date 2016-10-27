Минимальная зарплата 3200 гривень равняется стоимости потребительской корзины в 2017 году - Рева

Увеличение минимальной зарплаты до 3200 гривень, предложенное Кабинетом министров Украины, основывается на прогнозном размере потребительской корзины в 2017 году.

Об этом на брифинге сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Эта цифра (3200 гривень - УНИАН) базируется на размере потребительской корзины, которую мы рассчитали", - сказал Рева.

Он отметил, что в сентябре Кабмин рассчитал реальный размер потребительской корзины, который составляет на сегодня 2800 гривень, а прогнозный уровень ее размера в 2017 году - 3200 гривень.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании в среду, 26 октября, в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране, предложил вдвое увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты – до 3200 гривень, тогда как в проекте бюджета на текущий год заложено ее повышение с 1 декабря до 1600 гривень. Также правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Как подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман, повышение минимальной зарплаты отвечает возможностям экономики, и правительство может обеспечить его с 1 января 2017 года.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Кабинет министров Украины планирует через две недели обнародовать и представить парламенту расчет дополнительных расходов государственного бюджета на 2017 год в связи с принятием решения о повышении минимальной заработной платы.

Министр финансов Александр Данилюк, отвечая на вопрос журналистов о том, каковы будут источники финансирования повышения минимальной зарплаты ответил, что Министерству финансов еще только предстоит рассчитать потребность бюджета в дополнительных средствах.