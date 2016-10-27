В Кабмине обещают бюджетникам выдавать на руки не менее 3200 гривень зарплаты

Минимальная зарплата бюджетных работников с 2017 года составит минимум 3200 грн, несмотря на повышение первого тарифного разряда до 1600 грн с 1335 грн, сообщил во время брифинга министр социальной политики Андрей Рева.

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"Независимо от того, какой у вас тарифный разряд, если вам с доплатами насчитали меньше 3200 грн, вам все равно должны выплатить не меньше 3200 грн", - сказал Рева.

Согласно розданному в ходе мероприятия пресс-релизу, такой уровень минимальной зарплаты будет обеспечиваться за счет различных доплат и надбавок.

Председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой заявил в ходе брифинга, что профсоюзы требовали проведения реформы оплаты труда, которая включает и доведение первого тарифного разряда до минимальной зарплаты. По словам Осового, повышение оклада для первого тарифного разряда до 1600 грн является первым шагом на пути реформы.

«Это действительно начало реформы оплаты труда, только первый шаг», - сказал Осовой.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании в среду, 26 октября, в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране, предложил в два раза увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты – до 3200 грн с 1600 грн, а также сравнять показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, повышение минимальной зарплаты соответствует возможностям экономики, и правительство может обеспечить его с 1 января 2017 года.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Кабинет министров Украины планирует через две недели обнародовать и представить парламенту расчет дополнительных расходов государственного бюджета на 2017 год в связи с принятием решения о повышении минимальной зарплаты.

Министр финансов Александр Данилюк, отвечая на вопрос журналистов о том, каковы будут источники финансирования повышения минимальной зарплаты ответил, что Министерству финансов еще только предстоит рассчитать потребность бюджета в дополнительных средствах.