НБУ удешевил кредиты для экономики: снизил учетную ставку до 14% годовых

«Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 14% годовых с 28 октября», - говорится в сообщении НБУ.

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По информации регулятора, решение о смягчении монетарной политики стало возможным благодаря дальнейшему ослаблению инфляционного давления под влиянием фундаментальных факторов.

«Дальнейшее смягчение монетарной политики обусловлено снижением рисков для ценовой стабильности и согласовывается с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах», - отмечается в сообщении НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 16 сентября снизил учетную ставку на 0,5 п.п. - до 15% годовых, приняв решение снизить учетную ставку пятый месяц подряд.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в сентябре по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года замедлилась до 7,9% после 8,4%, зафиксированных месяцем ранее.

Национальный банк Украины прогнозирует потребительскую инфляцию в Украине по итогам 2016 года на уровне 12% плюс/минус 3 п.п.