Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году

Об этом говорится в презентации НБУ к пресс-конференции по монетарной политике, имеющейся в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, прогноз на 2018 год также ухудшен – до 3,5% с 4%, прогнозируемых ранее, в то время как прогноз на текущий год остается неизменным – на уровне 1,1%.

Как отмечается в материалах НБУ, главным фактором снижения прогнозов стал пересмотр ожиданий относительно внешней конъюнктуры для украинских экспортеров.

Прогнозы по инфляции на 2016-2018 годы остаются неизменными- на уровне 12%, 8% и 6%, соответственно.

В то же время, как указано в материалах регулятора, инфляция в следующем году будет неравномерной, и в течение первых трех кварталов будет превышать целевой уровень в 12% в результате повышения тарифов и статистических эффектов, однако после вернется к целевому уровню.

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Как сообщал УНИАН, ВВП Украины во втором квартале 2016 года в годовом выражении, по сравнению со вторым кварталом 2015 года, вырос на 1,4%, по сравнению с предыдущим, первым кварталом 2016 года, с учетом сезонного фактора - на 0,6%. Номинальный ВВП по итогам второго квартала составил 531,8 миллиарда гривень, а в расчете на одного человека – 12,453 тысячи гривень.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.