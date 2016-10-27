Всемирный банк готов поддерживать развитие конкуренции в Украине - Минэкономразвития

Всемирный банк (ВБ) готов поддерживать программу развития конкуренции в Украине совместно с Антимонопольным комитетом.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на встречу министра Степана Кубива с представителями ВБ.

"Мы готовы предоставлять консультации и содействие по программе развития конкуренции с АМКУ. В сфере взаимодействия по развитию конкуренции будем эффективно работать вместе", - отметили представители Всемирного банка.

В свою очередь, Кубив отметил, что руководство Украины намерено способствовать развитию конкуренции путем трансформации государственного сектора экономики.

Читайте такжеВсемирный банк прогнозирует ускорение роста экономики Украины до 3-4% при увеличении темпов реформ

"Мы улучшаем условия конкуренции, потому что она делает экономику сильной и способствует устойчивому развитию страны. Усилению конкуренции будет способствовать приватизация, реформа госпредприятий, реформы в ВПК (военно-промышленном комплексе - УНИАН)", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценят конкурентную политику Украины и подготовят рекомендации по ее улучшению.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подписал меморандум с Федеральной торговой комиссией США, который предполагает участие международных экспертов в развитии антимонопольной практики в Украине. Они не будут принимать непосредственное участие в расследованиях комитета, но предложат методики и техники проведения расследований, а также экономического анализа, наработанные в практической деятельности иностранных антимонопольных ведомств.