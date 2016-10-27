Гонтарева назвала дату приезда миссии МВФ – ожидает к концу года еще $1,3 миллиарда кредита

Очередная миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину в начале ноября, сообщила журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

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«Относительно миссии МВФ – она приезжает в начале ноября», - сказала глава НБУ.

По ее словам, в прогнозах НБУ отражены ожидания получить еще один транш кредита МВФ до конца года.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий добавил, что ведомство рассчитывает получить еще один транш в размере 1,3 млрд долл.

«До конца года мы должны получить 1,3 млрд долл. от Международного валютного фонда», - сказал Чурий, и отметил, что получение траншей означает выполнение нашей страной программы с Фондом.

Также он сообщил, что ожидается поступление 600 млн евро от Европейского Союза и, если позволит рыночная ситуация, Нацбанк и далее планирует пополнять международные резервы, выкупая валюту на межбанковском рынке.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом финансирования 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. Совет директоров Фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решениевыделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил 7,62 млрд долл.

До конца года Украина ожидает еще одного пересмотра программы реформ и выделения к декабрю четвертого кредитного транша объемом 1,3 млрд долл. В случае, если такое решение будет принято, оно станет первым подобным решением в истории отношений Украины с МВФ. Ранее все программы сотрудничества завершались на получении нашей страной 2-3 траншей.

Вместе с тем, для получения средств Украина должна будет представить модель реформы пенсионной системы, которую следует начать уже в 2017 году, модель запуска рынка земли, модель налоговых изменений, включающую упразднение спецрежима уплаты НДС для агропредприятий и упрощенной системы налогообложения для юридических лиц. Также МВФ оценит проект госбюджета на 2017 год.