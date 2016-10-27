НБУ с начала года купил валюты на $1,6 миллиарда больше, чем продал - Гонтарева

15:16, 27 октября 2016
Финансы
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Глава Нацбанка отметила, что в октябре на валютном рынке предложение валюты превышало спрос.

REUTERS

Чистая покупка валюты Национальным банком Украины с начала года достигла почти 1,6 миллиарда долларов, сообщила в ходе пресс-конференции глава НБУ Валерия Гонтарева.

По ее словам, в частности, в октябре на валютном рынке предложение валюты превышало спрос.

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"Для украинского валютного рынка неблагоприятную конъюнктуру частично компенсировал рост экспортных поступлений от нового урожая. В результате Национальный банк покупал иностранную валюту для пополнения золотовалютных резервов, не препятствуя укреплению обменного курса", - отметила Гонтарева.

По ее словам, с конца сентября НБУ провел 11 аукционов, в ходе которых купил в резервы 273 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины в сентябре составила 283,4 миллиона долларов, что вдвое больше августовского показателя, в январе-августе - 2,023 миллиарда долларов.

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