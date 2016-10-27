Повышение "минималки" коснется 4 миллионов украинцев - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что увеличение минимальной зарплаты с 2017 года вдвое - до 3200 гривень - коснется 4 миллионов украинцев, которые сейчас получают зарплату менее 1,5 тысячи гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время представления нового председателя Житомирской областной государственной администрации Игоря Гундича.

"Вчера было объявлено чрезвычайно важное решение – принято решение с 1 января 2017 года в два раза повысить минимальную заработную плату", - заявил Порошенко.

По его словам, целью этого решения является борьба с бедностью.

"Мы отвязали минимальную зарплату от прожиточного минимума для того, чтобы, опережая рост минимальной заработной платы, не было привязок. Зарплата не должна быть меньше прожиточного минимума, но никто не запрещает, чтобы она была гораздо больше", - подчеркнул Порошенко.

"Что это такое, когда у нас расходы на безработного равны заработной плате? Какой дурак пойдет работать, если можно зарегистрироваться для пособия по безработице – сидеть и ничего не делать и получать ту же заработную плату в 1450 гривень, которой является минимальная заработная плата", – сказал он.

По словам Порошенко, пособие по безработице будет оставаться таким же – 1450 гривень.

"А человек, если он работает целую рабочую неделю, полный рабочий день, будет зарабатывать 3200 – и будет разница! Не веришь? Я тебе говорю. Придешь ко мне", – заявил Порошенко кому-то в зале, кто сидел напротив него.

Глава государства отметил, что основную выгоду от этого решения получат 4 миллиона украинцев, которые сейчас работают и имеют зарплату менее 1,5 тысяч гривень. "А минимальная заработная плата, знаете, каким налогом облагается? Налогом на доходы физических лиц. А налог на доходы физических лиц, знаете, куда идет? В местные бюджеты. Знаете, сколько местные бюджеты только от этого решения получат? 7,7 миллиарда гривень. Слушайте, куда вы эти деньги девать будете?", – пошутил глава государства.

Читайте также"Принято важное политическое решение": Порошенко заявил о двукратном повышении "минималки" с 1 января

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране, предложил в два раза увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты - до 3200 грн, тогда как в проекте бюджета на текущий год заложено ее повышение с 1 декабря до 1600 гривень. Таким образом правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом. Как подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман, повышение минимальной зарплаты соответствует возможностям экономики, и правительство может обеспечить его с 1 января 2017 года.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Кабинет министров планирует через две недели обнародовать и представить парламенту расчет дополнительных расходов государственного бюджета на 2017 год в связи с принятием решения о повышении минимальной заработной платы.

Министр финансов Александр Данилюк, отвечая на вопрос журналистов о том, какими будут источники финансирования повышения минимальной зарплаты, ответил, что Минфину еще только надлежит рассчитать потребность бюджета в дополнительных средствах.