Нацбанк повысил прогноз поступлений иностранных инвестиций в этом году

Национальный банк Украины повысил прогноз поступлений прямых иностранных инвестиций в текущем году с 2,4 миллиарда долларов до 3,3 миллиарда долларов, сообщила в ходе пресс-конференции глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

"Основным драйвером экономического роста станет существенный рост инвестиционной активности, который начался уже в этом году. Снижение рисков эскалации военного конфликта все более стимулирует экономических агентов к инвестиционным и долгосрочным инвестиционным решениям", - сказала она.

При этом Гонтарева отметила, что это будет стимулировать рост инвестиционного импорта, поэтому чистый экспорт может иметь отрицательный вклад в ВВП. Но, по ее словам, возобновление инвестиционного спроса будет оказывать положительное влияние на повышение экспортного потенциала в будущем.

"Именно рост инвестиционной активности заставил нас повысить прогноз дефицита текущего счета, который составит 2,5 миллиарда долларов в год, с 1,8 миллиарда долларов. Мы также повысили прогноз дефицита текущего счета на следующий год: он был 2,1 миллиарда долларов, сейчас он 2,9 миллиарда долларов", - сказала глава НБУ.

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Как сообщал УНИАН, По данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 миллиарда долларов, что на 2,282 миллиарда долларов, или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 миллиарда долларов.

В конце августа текущего года президент Украины Петр Порошенко инициировал создание Национального инвестиционного совета во главе с Борисом Ложкиным. Ложкин отмечал, что Украина в случае реализации реформ может уже в 2017 году привлечь порядка 3-5 миллиардов долларов инвестиций.

В помощь Национальному инвестсовету Кабмин 19 октября создал Офис сопровождения инвестиций, призванный помогать инвесторам во всех аспектах деятельности в стране, а также назначил директором Офиса руководящего партнера киевского офиса юридической компании CMS Cameron McKenna LLC Даниила Билака.