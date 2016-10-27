Кабмин связал повышение "минималки" с реформой пенсионной системы

Кабинет министров Украины вслед за повышением минимальной зарплаты с 1 января 2017 года до 3200 гривень планирует проработать и внедрить ряд решений по реформе пенсионной системы, позволяющих сделать ее справедливой и понятной.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках общения с журналистами во время своего рабочего визита во Францию.

"Мы ищем сегодня необходимые решения для того, чтобы изменить саму пенсионную систему, чтобы она стала справедливой, самодостаточной, чтобы люди почувствовали, что их реальные доходы от пенсий выросли",- сказал Гройсман, напомнив, что с 1 декабря текущего года размер пенсий увеличится в среднем на 10%.

И хотя Гройсман назвал запланированное повышение недостаточным и неудовлетворяющим, по его мнению, "это определенный шаг вперед". "После повышения минимальной зарплаты вдвое до 3200 гривень, следующий вызов правительства - создание справедливой системы пенсионного обеспечения. Нужно время, чтобы мы нашли правильные решения. Мы сегодня над этим очень тщательно работаем", - отметил Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, разработка, принятие и проведение в Украине параметрической пенсионной реформы, предусматривающей, прежде всего, сокращение дефицита Пенсионного фонда путем ряда мер, в том числе пересмотра размера пенсий, возраста выхода на пенсию, сокращения льготных пенсий и повышения пенсионного возраста в долгосрочной перспективе, является одним из структурных маяков программы преобразований, утвержденной правительством и ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом. Попытки провести пенсионную реформу предпринимаются последние два года, однако до текущего момента модель пенсионной системы так и не была четко выработана.

На сегодняшний день размер минимальной пенсии в Украине составляет 1130 гривень. С 1 декабря она ставит 1247 гривень. В Украине насчитывается порядка 12,5 миллиона пенсионеров. На текущий момент около 7,4 миллионов пенсионеров получают пенсии менее 1500 гривень.