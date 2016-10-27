Повышение "минималки" не повлияет на инфляцию и дефицит бюджета – Гройсман

Решение правительства о повышении с 1 января 2017 года уровня минимальной зарплаты до 3200 гривень с ранее прогнозированного уровня 1600 гривень не приведет к усилению инфляционных процессов и росту дефицита государственного бюджета выше запланированного уровня в 3% ВВП.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках общения с журналистами в Париже.

"За счет того, что мы проведем детенизацию зарплат, за счет того, что мы начнем выплачивать справедливую заработную плату, бюджет будет сбалансирован. Дефицит не будет превышать 3% ВВП. Проблем у нас не будет. Я это подтверждаю и подчеркиваю: все отвечает нашему общему балансу", - цитирует Гройсмана пресс-служба.

Премьер подчеркнул, что увеличение зарплаты восстанавливает социальную справедливость, и это лишь "первый шаг" в данном направлении.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране предложил в два раза увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты - до 3200 гривень, тогда как в проекте бюджета на текущий год заложено ее повышение с 1 декабря до 1600 гривень. Таким образом правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом. Как подчеркнул премьер-министр Гройсман, повышение минимальной зарплаты соответствует возможностям экономики и правительство может обеспечить его с 1 января 2017 года.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Кабинет министров планирует через две недели обнародовать и представить парламенту расчет дополнительных расходов государственного бюджета на 2017 год в связи с принятием решения о повышении минимальной заработной платы.

Министр финансов Александр Данилюк, отвечая на вопрос журналистов о том, какими будут источники финансирования повышения минимальной зарплаты, ответил, что Минфину еще только предстоит рассчитать потребность бюджета в дополнительных средствах.