Миссия МВФ приедет в Украину в начале ноября – представитель фонда

Об этом сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне глава департамента внешних связей МВФ Джерри Райс. Ранее датой приезда миссии называли 26 октября, однако затем фонд изменил планы, руководствуясь внутренними причинами.

«Миссия прибудет в начале ноября», – сказал Райс. Он также сообщил, что в повестке дня работы миссии два вопроса: проведение очередного, третьего по счету пересмотра программы реформ, утвержденной в марте 2015 года, и обсуждениt дальнейших шагов украинского правительства «на будущие периоды».

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Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры с миссией МВФ коснутся широкого спектра вопросов, в частности, формирование бюджета, налоговых изменений, предложений по пенсионной и земельной реформ, а также дальнейшего сотрудничества Киева с МВФ на ближайшие годы.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом финансирования 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. Совет директоров фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составляет 7,62 млрд долл.