В МВФ допускают выделение Украине четвертого транша до конца года

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд может уже до конца года выделить Украине четвертый по счету кредитный транш в рамках программы реформ, утвержденной в марте 2015 года, в случае положительной оценки проводимых властями реформ.

Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне сказал глава Департамента внешних связей Фонда Джерри Райс.

"Выделение транша до конца года возможно", - отметил Райс.

Ранее он сообщил, что оценочная миссия МВФ прибудет в Украину в начале ноября.

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Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом финансирования 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. Совет директоров Фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил 7,62 млрд долл.

До конца года Украина ожидает еще одного пересмотра программы реформ и выделения к декабрю четвертого кредитного транша объемом 1,3 млрд долл. В случае, если такое решение будет принято, оно станет первым подобным решением в истории отношений Украины с Фондом. Ранее все программы сотрудничества завершались на получении нашей страной 2-3 траншей.

Для получения средств Украина должна будет представить модель реформы пенсионной системы, которую следует начать уже в 2017 году, модель запуска рынка земли, модель налоговых изменений, включающую упразднение спецрежима уплаты НДС для агропредприятий и упрощенной системы налогообложения для юридических лиц.