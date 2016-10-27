Нацбанк рассчитывает в 2017 году получить от МВФ четыре транша на $5,4 миллиарда

Национальный банк Украины рассчитывает в 2017 году получить четыре транша кредита Международного валютного фонда на общую сумму 5,4 миллиарда долларов, сообщил сегодня журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"В следующем году – четыре транша. Это стандартное расписание по программе МВФ", - сказал Сологуб, и отметил, что общая сумма средств составит 5,4 миллиарда долларов.

Ранее в Национальном банке сообщили, что в этом году ожидается еще один транш кредита Международного валютного фонда в размере 1,3 миллиарда долларов.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины улучшил прогноз международных резервов на конец года, повысив показатель их ожидаемого уровня до 17,5 миллиарда долларов с 17,2 миллиарда долларов.

До конца года Украина ожидает еще одного пересмотра программы реформ и выделения к декабрю четвертого кредитного транша объемом 1,3 миллиарда долларов. В случае, если такое решение будет принято, оно станет первым подобным решением в истории отношений Украины с МВФ. Ранее все программы сотрудничества завершались на получении нашей страной 2-3 траншей.

Вместе с тем, для получения средств Украина должна будет представить модель реформы пенсионной системы, которую следует начать уже в 2017 году, модель запуска рынка земли, модель налоговых изменений, включающую упразднение спецрежима уплаты НДС для агропредприятий и упрощенной системы налогообложения для юридических лиц. Также МВФ оценит проект госбюджета на 2017 год.