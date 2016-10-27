Нацбанк укрепил официальную гривню на 5 копеек - до 25,53 за доллар
Официальный курс НБУ на 28 октября: 100 USD – 2553,2787 гривни; 100 EUR – 2789,9676 гривни; 10 RUR – 4,0503 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2553,2787 (27 октября – 2558,1368)
100 EUR – 2789,9676 (27 октября – 2794,7645)
10 RUR – 4,0503 (27 октября – 4,1088)
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Как сообщал УНИАН, 27 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,5150/25,5350 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8550/27,8770 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4050/0,4060 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5328 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 567 сделок на сумму 473,27 миллиона долларов.