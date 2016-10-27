"Ощадбанк" считает незаконным обвинение в манипулировании ценами ОВГЗ со стороны Нацкомиссии по ценным бумагам

Государственный "Ощадбанк" считает незаконным обвинение в манипулировании ценами облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) со стороны Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в связи с чем банк направил в комиссию административную жалобу.

Об этом сообщила пресс-служба "Ощадбанка".

"В случае ее отклонения, банк будет инициировать защиту собственных интересов в суде", - отметила пресс-служба.

Как сообщили в банке, НКЦБФР приняла решение о штрафе в 170 тысяч гривень за манипулирование "Ощадбанком" ценами ОВГЗ с нарушением нормативных документов. Также в финучреждении отметили, что проведенный экспертный анализ операций банка с облигациями показал наличие экономического эффекта для банка, что говорит об отсутствии признаков манипулирования.

"Указанные операции не являются таковыми, в результате которых могло произойти манипулирования ценами на фондовом рынке, поскольку они заключались путем подачи адресных заявок. Указанные сделки не имели влияния на формирование биржевого курса", - резюмировала пресс-служба "Ощадбанка".

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Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по ценным бумагам оштрафовала "Ощадбанк" на 170 тысяч гривень за манипулирование ценами ОВГЗ на фондовой бирже "Перспектива".

По информации комиссии, факты манипулирования облигациями были зафиксированы в течение торговых сессий 15 мая, 29 сентября, 18 ноября 2014 года. "Ощадбанк" в эти дни неоднократно заключал сделки покупки-продажи с разницей в минуты на одинаковое количество ценных бумаг. При этом в конце дня собственником этих облигаций оставался банк. В НКЦБФР сообили, что по результатам указанных операций искусственно формировался биржевой курс на ОВГЗ.