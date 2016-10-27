Путин: фабрика "Рошен" ритмично работает в России, получает и переводит прибыль за границу

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе заседания клуба «Валдай».

«Фабрика работает, работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль и нет никаких ограничений, связанных с использованием этой прибыли, в том числе и с переводом ее за границу», - сказал Путин.

По его словам, Россия стремится уважать право собственности и уважать иностранных инвесторов, в том числе из Украины.

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«Петр Алексеевич Порошенко является одним из таких инвесторов. Он является собственником достаточно крупного предприятия в Липецкой области, фабрики «Рошен». Там, собственно, два предприятия, второе занимается реализацией продукта»,- отметил российский президент.

По его словам, на фабрике были проблемы с невозвратом НДС, и судебные органы ввели ограничительные меры.