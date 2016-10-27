В банке "Финансы и кредит" обнаружили аферу на миллиард

Генеральная прокуратура разоблачила незаконную финансовую сделку служебных лиц АО "Банк "Финансы и Кредит". Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

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"Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ при оперативном сопровождении Департамента противодействия преступлениям в сфере экономики Нацполиции и СБУ, в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и завладение по предварительному сговору группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах) разоблачил незаконную финансовую сделку служебных лиц АО «Банк «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины – бывший помощник народного депутата Украины Жеваго К.В., незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда гривень", - написала Сарган.

Как уточнил генпрокурор Юрий Луценко, сегодня одному из участников преступной группы, экс-помощнику нардепа Жеваго Александру Демченко, сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Ему грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Пока суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог в сумме 41 млн. 340 тыс. грн.

Следствие установило, что служебные лица АО "Банк "Финансы и Кредит", в сговоре с другими лицами "заключили договор поручительства с нерезидентом Украины (одним из банков, который находится в Австрии) и перечислили на корреспондентские счета этого учреждения 53 763 344, 55 долларов США, которые предназначались как гарантии со стороны Украинского банка-поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре".

В ГПУ объяснили, что через притворные сделки и неотражение в финансовой отчетности АО "Банк "Финансы и Кредит", средства были потеряны, банк и его вкладчики понесли убытки в особо крупных размерах.