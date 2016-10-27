Глава фракции "Народного фронта" задекларировал 5 квартир и 11 машин

В электронной декларации председателя парламентской фракции "Народного фронта" Максима Бурбака на сайте НАПК указаны два земельных участка, пять квартир, два дома, две компании и немалые суммы денег.

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Как пишет "РБК-Украина", Бурбак и его близкие владеют четырьма квартирами в Черновцах и одной в Киеве. Большинство из них записаны на жену Татьяну Бурбак, которая, ко всему прочему, владеет двумя домами и двумя компаниями, а также рядом транспортных средств.

Кроме того, у жены Бурбака есть банковский счет на 1,3 млн гривень и наличными 30 тыс. долл., 19 тыс. евро и 2,5 млн гривень.

В собственности Бурбаков указаны 11 машин, большинство из которых – грузовые, а также 7 прицепов и 4 полуприцепа.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Руслан Демчак задекларировал 133 млн гривень наличных средств, а также арендованные женой дом и машину в Великобритании.