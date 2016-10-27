Ахметов снова возглавил рейтинг самых богатых украинцев

Об этом говорится в рейтинге "ТОП-100 самых богатых украинцев", составленном журналом "Новое время" и инвестиционной компанией Dragon Capital, передает ТСН.

На первом месте, как и в прошлом году, оказался олигарх Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в $4,1 млрд. Издание пишет, что наиболее негативно на стоимость активов повлияла война на востоке Украины. Отмечается, что по сравнению с 2015 годом состояние Ахметова, который контролирует "ДТЭК" и "Метинвест", снизилось на 8%.

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После него оказался олигарх Виктор Пинчук ($1,3 млрд, -19%). Замыкает первую тройку олигарх Игорь Коломойский ($1,1 млрд, -41%).

На четвертом месте - президент Украины Петр Порошенко ($949 млн, -3%). Далее идут олигархи Геннадий Боголюбов ($834 млн, -55%), Александр и Галина Гереги ($658 млн, +8%), Дмитрий Фирташ ($652 млн, -35%), Юрий Косюк ($628 млн, +5%), Константин Григоришин ($580 млн) и Вадим Новинский ($546 млн, -23%).

Сообщается, что впервые в ТОП-10 попал бывший российский бизнесмен с украинскими активами Константин Григоришин. Напомним, в этом году он получил украинское гражданство.

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