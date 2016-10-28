Канада и ЕС договорились сегодня подписать соглашение о ЗСТ

Соглашение о зоне свободной торговли между Европейским союзом и Канадой (СETA) будет подписано до конца дня 28 октября.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Twitter представительства Словакии в ЕС, которая в настоящее время председательствует в объединении.

"Заседание комитета постоянных представителей ЕС завершилось с положительным результатом - пакет документов по CETA одобрен и достигнуто согласие о письменной процедуре его принятия Европейским советом до полуночи пятницы (28 октября)", - говорится в сообщении.

27 октября премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после совещания правительства сообщил, что переговоры между федеральными регионами Бельгии о подписании торгового соглашения между ЕС и Канадой завершились договорённостью сторон. Тем самым было снято последнее препятствие для подписания документе.

Читайте такжеТурция готова в ближайшее время завершить переговоры по ЗСТ с Украиной

Напомним, CETA является аналогом крупнейшего торгового соглашения Европейского союза с США (Трансатлантическое соглашение о партнерстве в области торговли и инвестиций, TTIP). Против TTIP выступают ряд стран Евросоюза и большое число граждан практически всех стран ЕС. Брюссель рассматривал CETA, как тестовую модель для TTIP.

Ранее бельгийское федеральное правительство не могло договориться с властями франкоговорящего региона Валлония, которые заявили, что жители региона не согласны с рядом пунктов CETA.

Речь шла о тех пунктах соглашения, которые дают право транснациональным корпорациям подавать судебные жалобы против органов государственной власти в странах ЕС в том случае, если политика этих стран становится препятствием на пути их инвестиционных интересов. Также CETA предусматривает полное открытие рынков стран ЕС.