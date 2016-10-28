НБУ отменил регистрацию банками операций клиентов в системе "ВалКли"
Информацию о валютных операциях банков с клиентами регулятор в дальнейшем будет получать из статистической отчетности банков.
Национальный банк Украины отменил регистрацию банками операций клиентов в системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины "ВалКли".
Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №396, вступающее в силу с 1 ноября.
По информации НБУ, это является первым шагом в направлении постепенного отказа от использования системы "ВалКли" для операций на межбанковском валютном рынке, что предусмотрено дорожной картой по совершенствованию работы рынка.
Нацбанк отметил, что информацию о валютных операциях банков с клиентами для аналитических целей регулятор в дальнейшем будет получать из статистической отчетности банков.
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Также сообщается, что в дальнейшем Нацбанк планирует отойти от активного использования системы "ВалКли", а также системы предоставления информации по сделкам на межбанковском кредитном рынке "КредИнфо".
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планирует перейти от активного использования систем регистрации валютных сделок "ВалКли" и предоставления информации по сделкам на межбанковском кредитном рынке "КредИнфо" к работе через торгово-информационные системы "Блумберг" и "Рейтер".
Правление НБУ утвердило "Стратегию валютных интервенций Национального банка Украины на 2016-2020 годы", определяющую политику присутствия центрального банка на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования гривни.