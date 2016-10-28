Сводный бюджет Украины ушел в "минус" почти на 32 миллиарда гривень

Дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-сентября текущего года составил 31,692 миллиарда гривень против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 32,509 миллиарда гривень.

Согласно статистике на сайте Национального банка Украины, доходы сводного бюджета за 9 месяцев без учета межбюджетных трансфертов составили 525,252 миллиарда гривень, расходы – 556,676 миллиарда гривень.

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Согласно приведенным данным, дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре составил 63,401 миллиарда гривень против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 8,794 миллиарда гривень.

Доходы госбюджета за 9 месяцев составили 407,546 миллиарда гривень, расходы – 470,759 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-августа текущего года составил 11,288 миллиарда гривень, дефицит государственного бюджета - 42,936 миллиарда гривень.