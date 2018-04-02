Деньги доноров: как Украине эффективно воспользоваться поддержкой партнеров

Международная помощь Украине от иностранных государств и организаций начала поступать еще на заре независимости. Однако многие доргостоящие инициативы, если и демонстрировали результат, то явно не тот, на который рассчитывали иностранные партнеры и наша страна.

К примеру, еще в 1994 году США запустили программу поддержи экспорта, привлечения инвестиций и развития в Украине на 150 млн долл. Срок завершения программы - конец 2016 года. В каком состоянии находится украинский экспорт и инвестиционный климат после 22 лет работы по программе, каждый из нас может оценить исходя из личных наблюдений.

Еще один пример - две программы ЕС по повышению прозрачности и эффективности судебной системы со сметой в 11 млн евро, стартовавшие в 2008 году и закончившиеся в 2011-м. Насколько прозрачно и эффективно работали украинские суды с 2011 года - хорошо знают в Ростове, где по официальной информации находится человек, превративший национальную судебную систему в кормушку для себя и своей клики казнокрадов.

По словам нового главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, у доноров есть негативный опыт сотрудничества с властями страны.

«Мы запускали программу поддержки реформы государственной службы в Украине в 1998 году. Все мы видим, чем она закончилась. Нам необходимо сделать все, чтобы в этот раз получилось лучше», - отметил он, ананосировав новую программу реформы госслужбы на 104 млн евро.

Тем не менее, на данный момент в Украине реализуется 208 донорских проектов с общей сметой в более чем 5 млрд долл.. Среди них программы технической, бюджетной, макрофинансовой и инвестиционной поддержки. И что удивительно - до недавнего времени информация о проектах на подобные суммы была не только скрыта от глаз общественности, но и не была систематизирована даже самими чиновниками.

Более того, в стенах правительства даже не существовало централизованного структурного отдела, имеющего полномочия регулировать, координировать и контролировать реализуемые проекты.

«В 2015 году Украина получила более 3 млрд долларов технической помощи. Однако поступления и использования всех этих денег до сих пор плохо контролируется. На сегодня международная помощь часто предоставляется без согласования с украинской стороной, не всегда соответствует национальным приоритетам, стратегиям и задачам социально-экономического развития», - признали в Министерстве экономического развития и торговли.

Учитывая плачевность ситуации, министерство выступило с предложением создать Национальный орган по координации международной финансовой помощи. Сейчас его роль выполняет департамент координации международных программ Минэкономразвития.

Более того, министерство создало интернет-портал координации международных программ, который пока работает в тестовом режиме.

«Когда наш портал координации международных программ будет калиброван до необходимого уровня, получить тематический обзор (по программам поддержки) доноры смогут за один клик. Есть огромный спрос на такую информацию со стороны доноров и международных партнеров. Жаль, что государство так не считает и выделило нашему департаменту на разработку портала ноль гривень. Но мы его сделаем, хоть и медленнее, чем могли бы», - подчеркнула глава департамента координации международных програм Елена Трегуб.

Также в стенах Минэкономразвития разрабатывается законопроект о международной помощи, призванный систематизировать предоставление и использование донорской поддержки. Однако нынешние темпы рассмотрения законодательных инициатив в Верховной Раде не позволяют надеятся на его скорое принятие.

По словам Трегуб, такая ситуация приводит к потере Украиной миллиардов долларов на реализацию масштабных проектов.

«Государственные деятели топчут и не замечают ресурсы и таланты, которые у них под ногами. Не критикуя власть, прозрачно сообщаю обществу о существующей системной проблеме. Мне странно это все. И жаль украинских граждан, которые недополучат в результате такой системы государственного управления», - отметила чиновница.

Рекордные показатели

Наша страна сейчас переживает беспрецедентный всплеск интереса международных кредиторов и доноров, начавшийся еще в 2011 году параллельно со стартом подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Только в 2013 и 2014 годах в Украине было начато 400 проектов - рекордная цифра за историю независимости.

По критерию количества проектов больше всего Украине помогают ЕС, правительство США, Агентство США по международному развитию, Европейский банк реконструкции и развития, ОБСЕ, правительство Германии и международный Чернобыльский фонд «Укрытие».

При этом поддержка ЕС как основного источника технической помощи сосредоточена на интеграции украинской и европейской экономик. А это, в свою очередь, отображается на географическом распределении пула проектов, большая часть которых осуществляется в западных областях страны, а также регионе, пострадавшем от российской военной агрессии.

В частности, больше всего донорских проектов реализуется во Львовской (9,6%), Закарпатской (8,9%), Волынской (7,4%), Киевской (6,6%), Донецкой и Ивано-Франковской (по 5,5%) областях.

Что касается направления помощи, то она в первую очередь сосредоточена в сфере улучшения государственного управления и развития гражданского общества (8,8%), национальной и ядерной безопасности (8%), улучшения социальной инфраструктуры (7,9%), энергетики и энергоэффективности (5%), а также образования (4,5%). В целом же практически все сектора украинской экономики, а также все направления стратегических реформ, включая дерегуляцию, децентрализацию, улучшение управления государственным сектором экономики и т. д., поддерживают международные доноры.

При этом по критерию объемов поддержки Украины лидируют Европейский банк реконструкции и развития (пул проектов составляет почти 3 млрд долл.), международный Чернобыльский фонд «Укрытие» (2,6 млрд долл.), Международный банк реконструкции и развития (1,2 млрд долл.), правительство США (730 млн долл.), Всемирный банк (667 млн долл.), представительство ЕС в Украине (550 млн долл.), Министерство обороны США (480 млн долл.), агентство США по международному развитию (464 млн долл.), Европейский инвестиционный банк (385 млн долл.) и Министерство энергетики США (215 млн долл.).

При этом Трегуб отметила особую стратегическую роль Международного валютного фонда и Всемирного банка в помощи Украине.

«Для Украины эти две организации не просто доноры международной помощи, а катализаторы реформ. Не то чтобы они были идеальными, но их влияние прогрессивно. А еще существует глобальный тренд, который возлагает координационные функции в сфере международной помощи именно на Всемирный банк», - подчеркнула глава департамента координации международных программ Минэкономразвития.

В то же время, ЕС играет ключевую роль в реформе государственного управления Украины. Европейские чиновники анонсировали старт в 2017 году долгожданной програмы финансирования государственной службы нашей страны объемом 104 млн долл. Из этой суммы 90 млн евро будут направлены на прямую бюджетную поддержку для повышения зарплат чиновников, а оставшиеся 14 млн евро - на техническую поддержку.

Однако в Кабинете министров сходятся во мнении, что Украина пока неэффективно использует огромный потенциал международной помощи в виду отсутствия системного подхода к взаимодействию с донорами.

«Мы могли бы получить деньги ЕС на создание фонда повышения зарплат госслужащих еще в 2014 году, однако «профукали» эту возможность из-за безответственного отношения», - отметил источник в правительстве.

Таким образом, реализация масштабных проектов стоимостью в миллиарды долларов, в конкурентной борьбе за которую соревнуются многие развивающиеся страны, часто обходит Украину стороной.

Миссия выполнима

Украинские власти постоянно декларируют готовность улучшать инвестиционный климат и заботиться о каждом конкретном инвесторе. Однако фактор военных дествий агрессивной путинской России на территории страны пока не позволяет рассчитывать на создание нового инвестиционного рая в центре Европы.

В этих условиях одним из немногих доступных способов привлечения иностранных средств является донорская помощь.

С учетом того, что на востоке Украины идет война, приведшая к уничтожению части промышленного потенциала, разрушению многих жилых домов, а также к миллионным потокам беженцев, объем поддержки со стороны иностранных партнеров не выглядит достаточно большим.

«Часто спрашивают, много ли мы получаем помощи. Мы не входим в топ десятку стран-реципиентов помощи ни США, ни ЕС», - отметила Трегуб.

К примеру, топ-реципиентами международной помощи США в 2017 году будут являться Афганистан (4,7 млрд долл.), Израиль (3,1 млрд долл.), Египет (1,46 млрд долл.), Ирак (1,14 млрд долл.), а также Иордания (1 млрд долл.). При этом Украина в следующем году может получить от США лишь около 227 млн долл.

В Минэкономразвития отметили, что объем полученной помощи часто в большей мере зависит от подхода украинской стороны, чем от доброй воли иностранных партнеров.

По словам Трегуб, неудачи Украины на фронте привлечения международной помощи во многом обуславливаются отсутствием профессионалов в этой отрасли на государственной службе, а также малыми объемами финансирования организации этих программ.

«Это действительно большой парадокс, что после Майдана объемы помощи увеличились вдвое, а размер донорского департамента и размер зарплат его работников уменьшились вдвое», - отметила она.

По ее словам, большинство программ международной помощи может быть эффективно реализовано только во взаимодействии с качественными государственными менеджерами, для которых этот вопрос должен стоять в перечне основных приоритетов.

«В министерства интегрированы по несколько десятков советников на зарплатах канадского фонда, немецкого фонда, ООН, ЕБРР, ЕС, фонда «Возрождение». Это все очень полезные вещи только при условии, если эти советники работают в связке с полисимейкерами, искренне ориентированными на реформы. Из-за провала финансирования реформы публичной администрации таких полисимейкеров стало критически меньше», - сказала Трегуб.

Таким образом, привлечение Украиной кредитных и донорских средств базируется на двух китах - возможностях правительства конкуривать с другими развивающимися странами, а также готовности отвечать критериям предоставляния помощи - прозрачности и эффективности.

Пример Израиля демонстрирует, как экономически сильная страна умудряется привлекать миллиарды долларов международной помощи в условиях перманентных военных действий. Этот пример крайне показателен для Украины, которая также имеет затяжной военный конфликт с соседней непредсказуемой страной, которая возвела задачу уничтожения нашего государства в свой основной национальный приоритет.

При этом крупнейшими донорами для Украины были и остаются Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз. Другими ключевыми донорами являются Канада, Германия, Швеция, Швейцария, Япония, Турция, Дания, а также организации системы ООН, Всемирный банк, ЕБРР, ОЭСР. Что интересно - в этом списке за всю историю независимости Украины не фигурировала Россия, которая, похоже, хотела включить нашу страну в сферу своего влияние не путем помощи в повышении уровня жизни граждан, а путем взяток Януковичу. Этот факт в очередной раз демонстрирует, что ускорение продвижения Украины на пути реформ и евроинтеграции является одним из ключевых условий увеличения международной поддержки.

Максим Шевченко