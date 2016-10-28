Гривня укрепилась на межбанке до 25,51 за доллар

В пятницу, 28 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,49/25,51 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,8070/27,8260 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4050/0,4060 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,5019 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 111 сделок на сумму 92,95 миллиона долларов.