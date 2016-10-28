Глава Одесского облсовета заполнил е-декларацию: 25 миллионов наличными и несколько пар золотых часов

Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский указал в е-декларации 25 млн грн наличными, квартиру за 14 млн грн и несколько пар золотых часов.

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Об этом говорится в его электронной декларации за 2015 год, обнародованной в открытом доступе на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно данным декларации, в собственности Урбанского есть квартира в Одессе площадью 266 кв. м, стоимость которой по последней оценке составляет почти 14,166 млн грн (на момент приобретения в 2004 году - 129,4 тыс. грн). Он также задекларировал нежилое помещение в Одессе площадью 280,5 кв. м, стоившее на момент приобретения (2012 год) более 2 млн грн, гараж и дачный дом за 5,6 млн грн.

В качестве ценного имущества Урбанский указал 5 пар мужских часов марок - Girard-Perregaux, Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe, Rolex и Breguet – все сделаны их розового золота, с сапфировым стеклом.

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Он также задекларировал автомобиль Hyundai 2013 года выпуска. Стоимость на дату приобретения в собственность (2014 год) - 315 тыс. грн. Автомобиль Land Rover Range Rover 2014 года выпуска, приобретенный в том же году за 2,5 млн грн, а также «водное средство передвижения» Bayliner за 720 тыс. грн (приобретено в 2009 году).

Глава облсовета указал, что его заработная плата, полученная по основному месту работы (ПАО «Дунайсудремонт»), составила 58 тыс. 12 грн, а в должности главы облсовет – 7 тыс. 20 грн, по совместительству (ТОВ "Ривер Транс Сервис", зарегистрировано в Украине) – 6 тыс. 842 грн, а также по совместительству в Firma RTS River Trans Servis - Schiffahrtsgesellschaft GMBH (зарегистрирована за рубежом) - 887 тыс. 548 грн.

Доход от занятия предпринимательской деятельностью составил более 1 млн грн.

Проценты от банковского вклада – 11,443 тыс. грн, доход от отчуждения ценных бумаг – 765 грн.

Кроме того, Урбанский задекларировал 25 млн грн наличными и 146 тыс. 879 грн, размещенных на банковских счетах.

В разделе "финансовые обязательства" он указал обязательства по договорам страхования в размере 505 тыс. 65 грн перед зарегистрированной за рубежом компанией UNIQA Osterreich Versicherungen, и уплаченный кредит Правекс-банку 82 тыс. 802 грн.

Глава облсовета также является владельцем 7-ми картин авторства художников Тодорова, Ломыкина, Строганова, Гапчинской, Мася.

В декларации также указаны автомобили супруги Урбанского - Mercedes-benz, 2015 года выпуска, и Porsche, 2011 года выпуска. Ее ювелирные изделия – три пары наручных часов с драгоценными камнями марок - Breguet, Girard-Perregaux, Maurice Lacroix, золотые серьги (3 пары) и кольца (3 шт.) с бриллиантами, сапфирами и пр., аналогичное колье, 4 шубы из натурального меха и 3 брендовые сумки из натуральной кожи, в том числе, страуса.