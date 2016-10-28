"Неприятный сюрприз": иностранный советник Порошенко прокомментировал повышение "минималки" вдвое

Поднятие минимальной зарплаты вдвое – до 3200 грн, предложенное правительством на заседании в среду, 26 октября, оказалось неприятным сюрпризом, о котором не знали советники и международные партнеры Украины.

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Об этом на брифинге заявил сопредседатель Стратегической группы советников Лешек Бальцерович.

«Неприятный сюрприз был вчера. Я хочу сказать, что ни я, и никто из международных организаций не знал об этом, что будет увеличение на 100% минимальной зарплаты. Что еще важно, мы не имели возможности ознакомиться с калькуляцией, на которую опирается это решение», - сказал он.

Стратегический советник отметил, что это стало вторым неприятным сюрпризом от властей в этом году. Первым было продление моратория на продажу сельхозземель.

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«Я не против того, чтобы было меньше бедных людей. Но бедность устраняется путем экономического роста, а ускорение роста нуждается в ускорении реформ», - отметил Бальцерович.

Он пояснил, что данное решение требует представления множества расчетов. Во-первых, как это повлияет на расходную часть бюджета? Во-вторых, что будет с пенсионной системой и теневой экономикой?

«Это важно, чтобы решения принимались не внезапно, а опирались на калькуляцию, и чтобы эту калькуляцию можно было назвать профессиональной», - сказал Бальцерович.

Также советник отметил, что не указано количество законов, которое необходимо будет изменить в связи с ростом минимальной зарплаты.

Он также сообщил, что был крайне удивлен предложением главы Государственной фискальной службы о повышении минимальной зарплаты больше чем на 100% без всякого оправдания. «Кажется, что это соревнование в популизме внутри самого правительства», - сказал Бальцерович.

Он подчеркнул, что сокращение бедности в будущем не может быть гарантировано без сбалансированного бюджета, снижения инфляции и улучшения бизнес-среды.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране предложил в два раза увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты - до 3200 грн, тогда как в проекте бюджета на текущий год заложено ее повышение с 1 декабря до 1600 грн. Таким образом правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом. Как подчеркнул премьер-министр Гройсман, повышение минимальной зарплаты соответствует возможностям экономики и правительство может обеспечить его с 1 января 2017 года.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Кабинет министров планирует через две недели обнародовать и представить парламенту расчет дополнительных расходов государственного бюджета на 2017 год в связи с принятием решения о повышении минимальной заработной платы.

Министр финансов Александр Данилюк, отвечая на вопрос журналистов о том, какими будут источники финансирования повышения минимальной зарплаты, ответил, что Минфину еще только предстоит рассчитать потребность бюджета в дополнительных средствах.