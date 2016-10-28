Мэр Черкасс задекларировал 7 авто при 26 тысячах гривень доходов

Об этом говорится в его электронной декларации за 2015 год, обнародованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Согласно документу, единственным источником доходов Бондаренко в 2015 году была зарплата городского головы - 26 тыс. грн.

Мэр Черкасс в совместной собственности с супругой владеет жилым домом в Черкасской области площадью 179 кв. м. Права собственности приобретены два года назад. В то время жилье оценивалось в 145 тыс. грн. По последней оценке дом стоит более 260 тыс. грн.

Кроме того, жена Бондаренко с 2014 года владеет домом в Черкассах в совместной собственности с третьим лицом. Дом оценивается в 314 тыс. грн.

Также супруги имеют два земельных участка в Черкасской области площадью 458 и 1047 кв. м.

В совместной собственности с третьим лицом жена мэра владеет участком в Черкассах площадью 468 кв. м.

Бондаренко задекларировал общую с женой квартиру в Черкассах площадью 111 кв. м.

Также мэр Черкасс указал в документе нежилые здания. Одно, в Лысянском районе Черкасской области, принадлежит ему вместе с женой, другим в Черкассах жена мэра владеет вместе с еще двумя гражданами. Здания площадью в 105 кв м. оцениваются в 186 тыс. грн. Права на все объекты, кроме квартиры, приобретены в 2014 и 2015 годах.

Кроме того, в разделе «объекты незавершенного строительства» мэр Черкасс задекларировал жилой дом с нежилыми помещениями площадью 534 кв. м в Черкасской области, который пока не принят в эксплуатацию.

Также Бондаренко задекларировал 7 автомобилей: Daewoo Nexia, Toyota Camry, ВАЗ 21099, ВАЗ-21099, Chevrolet Aveo, ЗАЗ Vida, Mazda 3. Последние три находятся в совместной собственности с женой. В собственности жены мэра два легковых автомобиля: Lexus LX570 и Lexus RX350, права собственности на которые приобретены в 2014 и 2015 годах. Данные автомобили находятся в совместной собственности с мужем.

Жена мэра Черкасс Валерия Бондаренко, зарегистрированная как частный предприниматель, владеет 50% черкасского ООО «Премиум качество», которое занимается переработкой молока, производством масла и сыра. Размер ее взноса в уставный фонд – 500 грн. Она же является конечным бенефициаром предприятия.

Занимаясь предпринимательской деятельностью Валерия заработала в 2015 году 704,8 тыс. грн.

Согласно данным декларации, у семьи мэра Черкасс нет ценного движимого имущества, ценных бумаг, денежных активов и кредитов в банках.