Гривня на межбанке укрепилась до 25,49 за доллар

В пятницу, 28 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,46/25,49 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,81/27,85 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4050/0,4060 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,4960 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 538 сделок на сумму 387,02 млн долл.