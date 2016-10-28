Гривня на межбанке укрепилась до 25,49 за доллар
18:00, 28 октября 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,81/27,85 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 25,4960 грн/долл. / Фото УНИАН
В пятницу, 28 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,46/25,49 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,81/27,85 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4050/0,4060 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,4960 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 538 сделок на сумму 387,02 млн долл.
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