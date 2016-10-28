Британский Royal Bank of Scotland получил $3 миллиарда убытка

Чистый убыток британского банка Royal Bank of Scotland (RBS) за 9 месяцев 2016 года составил 2,514 миллиарда фунтов (3,07 миллиарда долларов) против прибыли годом ранее, сообщается в пресс-релизе банка, передает Прайм.

Читайте такжеГосударственный "Укрэксимбанк" снизил убыток в 24,5 раза

Базовый убыток от продолжающихся операций в пересчете на акцию за отчетный период составил 0,215 фунта (0,26 доллара) против прибыли в 0,066 фунта (0,08 доллара) в аналогичном периоде 2015 года. Операционный убыток достиг 19 миллионов фунтов (23 миллиона долларов) против прибыли в 247 миллионов фунтов (302 миллиона долларов) за аналогичный период прошлого года.

Чистый убыток RBS за третий квартал 2016 года составил 955 миллионов фунтов (1,169 миллиарда долларов) против прибыли в 1,082 миллиарда фунтов (1,32 миллиарда долларов) годом ранее. Операционный убыток вырос почти в 50 раз, до 695 миллионов фунтов (850,8 миллиона долларов).

Читайте такжеUniCredit Bank увеличил убыток в 7,3 раза

Банк отмечает, что в настоящее время низкий уровень процентных ставок и экономического роста создают неопределенность, которая может повлиять на показатели основного бизнеса. Банк не ожидает достижения запланированных в 2014 году долгосрочных целевых показателей по выручке и соотношению расходов к доходам к 2019 году, как предполагалось ранее.

Royal Bank of Scotland основан в Эдинбурге в 1727 году. Был одним из двух британских банков, наряду с Lloyds Banking Group, получивших в кризисном 2008 году масштабные вливания государственных средств в обмен на долю в акционерном капитале.