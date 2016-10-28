В Украине выросла реальная зарплата - Госстат

Реальная заработная плата в сентябре 2016 года превысила показатель прошлого месяца на 1,2%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

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При этом по сравнению с сентябрем 2015 года реальная заработная плата выросла на 15,6%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре выросла на 3% по сравнению с августом и составила 5358 грн. Данное значение в 3,7 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 1450 грн.

В Госстате отметили, что по сравнению с сентябрем 2015 года средняя номинальная зарплата выросла на 23,4%.

Самые высокие средние зарплаты в сентябре зафиксированы в авиационном транспорте – 26,2 тыс. грн, финансовой, страховой деятельности и сфере телекоммуникаций – по 10 тыс. грн.

Наименьший уровень средней зарплаты в сентябре был отмечен в сфере почтовой и курьерской деятельности – 2,9 тыс. грн, здравоохранении - 3,4 тыс. грн и образовании – 3,9 тыс. грн.

Данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата штатного работника в Украине в 2015 году выросла на 30%, а реальная – уменьшилась на 10% по сравнению с 2014 годом.