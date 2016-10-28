Экономика США в третьем квартале выросла на 2,9%

Экономика США в третьем квартале 2016 года увеличилась на 2,9% в годовом выражении. Такую предварительную оценку 28 октября опубликовало Бюро экономического анализа Министерства торговли США. Вторую, уточненную оценку по динамике ВВП за квартал Бюро представит 29 ноября, передает Slon.ru.

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Ранее аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали, что рост американского ВВП в третьем квартале ускорится до 2,5%. В свою очередь, в Sberbank CIB Investment Research ожидали, что квартальный подъем ВВП составит 2,6%.

Во втором квартале экономика США выросла на 1,4%, а в первом – на 0,8%. При этом газета The Wall Street Journal указывала, что текущие темпы роста ВВП являются самыми низкими с 1949 года.

Согласно сентябрьскому прогнозу Федеральной резервной системы, в 2016 году экономический рост в США составит 1,8%. До этого в течение двух лет американский ВВП увеличивался на 2,4% ежегодно.