Замглавы фракции БПП задекларировал частную церковь

Об этом говорится в его электронной декларации за 2015 год, обнародованной в открытом доступе на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Согласно декларации, Матвиенко владеет земельным участком площадью 5 тыс. кв.м в Агрономическом (Винницкая область), приобретенным в 2010 году. В совместной собственности с женой и сыном он владеет квартирой в Киеве, приобретенную в 2014 году, площадью 114,5 кв.м. Также указан гараж (43,8 кв.м) в Киеве, приобретенный в 2008 году.

Вместе с тем, Матвиенко с 2014 года владеет и зданием Храма Успения Пресвятой Богородицы в Бырловке (Винницкая область) площадью 40,9 кв.м. В аренде депутата с 2014 года находится также земельный участок площадью 1500 кв.м в Бырловке.

В другом праве пользования (с 2013 года) - комната в Киеве площадью 62,5 кв.м.

В собственности жены Матвиенко есть также земельный участок площадью 1200 кв.м в Лесниках (Киевская область), который в 2010 году обошелся в 633 грн; дом площадью 107,3 кв.м в Тышковцах (Ивано-Франковская область) стоимостью в 2009 году в 240 тыс. 728 грн. Жена депутата также владеет квартирой в Виннице площадью 78 кв.м и стоимостью 23 тыс. 474 грн по состоянию на 1998 год; гараж в Киеве площадью 14,5 кв.м, а также другое домовладение площадью 839,8 кв. м в Лесниках, владелицей которого она является с 2010 года, и за которое заплатили 2 млн 126 тыс. 427 грн.

Матвиенко также указал в декларации объекты незавершенного строительства - собственные и жены. Речь идет о гараже площадью 15 кв.м в Киеве, квартире площадью 54 кв.м в Киеве, а также семи земельных участках в Тышковцах площадью от 1500 кв.м до 10700 кв.м.

В собственности жены депутата есть Skoda Oktavia А7 2013-го года выпуска, стоимость которой в тот год составила 250 тыс. 390 грн. Кроме того, Матвиенко указал Mercedes-Benz S 350 2008-го года выпуска, стоимостью в 2015 году - 1 млн 37 тыс. 830 грн. В то же время, этот автомобиль у депутата находится в «ином праве пользования», его владельцем является ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат».

Среди прочего, Матвиенко указывает информацию о корпоративных правах. В обществе с ограниченной ответственностью «Винсолар» их стоимость в денежном выражении - 500 тыс. грн (12,5% от общего капитала). Жена заместителя лидера фракции имеет корпоративные права в ООО «Маодот» - 11 тыс. 850 грн (0,3% от общего капитала) и ООО «Спорт-клуб «Легат» - 37,5 грн (10% от общего капитала).

Заработная плата, полученная по основному месту работы Матвиенко, составила 80 тыс. 48 грн. Он также получил проценты от ПАО «КБ «Хрещатик» - 219 тыс. 591 грн. Пенсия Матвиенко составила 31 тыс. 876 грн. Отмечается также возврат беспроцентной финансовой помощи от ООО «Винсолар» в размере 3 млн 128 тыс 450 грн. Матвиенко получил социальную выплату в размере 17 тыс. 308 грн.

Жена Матвиенко получила заработную плату по основному месту работы (Киевский национальный лингвистический университет) в размере 192 тыс. 34 грн. За работу по совместительству она получила 2 тыс. 756 грн от Института Педагогики НАПН Украины, 1 тыс. 73 грн от ИПООВ НАПН Украины, 1 тыс. 115 грн от СУМГПУ имени А.С. Макаренко и 517 грн от Уманского Педуниверситета.

60 тыс. 860 грн жена Матвиенко получила в виде процентов от ПАО «КБ «Крещатик»; 410 тыс. 205 грн дивидендов от АО «Ощадбанк». Также в декларации отмечается заем на имя Владимира Крупчака в размере 4 млн 216 тыс. 997 грн; пенсия в размере 10 тыс. 369 грн; социальная выплата - 36 тыс. 540 грн. Доход от предоставления имущества в аренду - 1 тыс. 794 грн; приз - 292 грн.

В декларации указаны также средства депутата, размещенные на банковских счетах, - 70 тыс. 118 долларов и 312 тыс. 500 грн в ПАО «КБ «Хрещатик»; средства, одолженные третьим лицам (ООО «Винсолар») - 3 млн 352 тыс. 500 грн; наличные средства - 1 млн 500 тыс. грн.

Жена Матвиенко имеет на счете в ПАО «КБ «Хрещатик» 41 тыс. 219 долларов и 18 тыс. 656 грн; в АО «Ощадбанк» имеет 2 млн 89 тыс. 974 грн, а наличными - 1 млн 300 тыс. грн.

Среди прочего указано, что Матвиенко является членом Федерации спортивного туризма, Института открытой политики, Института проблем законодательства имени Ярослава Мудрого и двух благотворительных организаций - Фонда «Украина Инкогнита» и Фонда Анатолия Матвиенко.